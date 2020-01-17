ريابكوف: السياسة الخارجية الروسية تعمل على تعزيز مكانة البلاد

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف اليوم أن السياسة الخارجية لروسيا تعمل على تعزيز مكانتها في العالم لافتا إلى أن رئيس البلاد هو من يحدد هذه السياسة.

وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك: “السياسة الخارجية لروسيا لن تتبدل مع تغيير الحكومة والتي تخدم مصالح التنمية ورفاهية المواطنين” مضيفا: “لا ينبغي لأحد أن يشك باستمرارية النهج الساري في الوقت الراهن والذي سيستمر في المستقبل”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر الليلة الماضية مرسومين بتعيين ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين رئيسا للوزراء وديميتري ميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين وشملت إدخال تعديلات على الدستور من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.