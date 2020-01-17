17 كانون الثاني 1946- انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي

دمشق-سانا
1595- ملك فرنسا هنري السابع يعلن الحرب على إسبانيا.
1773- جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.
1819- سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.
1903- زلزال في جزر أندريانوف بألاسكا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.
1929- تتويج حبيب الله غازي ملكا على أفغانستان.
1946- انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي.
1947- انضمام الصرب إلى جمهورية يوغوسلافيا.
1996- قبول التشيك عضوا في الاتحاد الأوروبي.
من مواليد هذا اليوم
1560- غاسبار بوهين.. عالم سويسري في علم النبات.
1860- دوغلاس هايد رئيس جمهورية أيرلندا.
1911- جورج ستيغلر.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.
1940- تاباري فازكيز رئيس الأوروغواي.
من وفيات هذا اليوم
1893- رذرفورد هايز رئيس الولايات المتحدة التاسع عشر.
2002- كاميلو خوسيه ثيلا.. شاعر إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1989.
أعياد ومناسبات
عيد القديس أنطونيوس الكبير.