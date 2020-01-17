17 كانون الثاني 1946- انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي

دمشق-سانا

1595- ملك فرنسا هنري السابع يعلن الحرب على إسبانيا.

1773- جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.

1819- سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.

1903- زلزال في جزر أندريانوف بألاسكا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

1929- تتويج حبيب الله غازي ملكا على أفغانستان.

1946- انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي.

1947- انضمام الصرب إلى جمهورية يوغوسلافيا.

1996- قبول التشيك عضوا في الاتحاد الأوروبي.

من مواليد هذا اليوم

1560- غاسبار بوهين.. عالم سويسري في علم النبات.

1860- دوغلاس هايد رئيس جمهورية أيرلندا.

1911- جورج ستيغلر.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.

1940- تاباري فازكيز رئيس الأوروغواي.

من وفيات هذا اليوم

1893- رذرفورد هايز رئيس الولايات المتحدة التاسع عشر.

2002- كاميلو خوسيه ثيلا.. شاعر إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1989.

أعياد ومناسبات

عيد القديس أنطونيوس الكبير.