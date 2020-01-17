ظريف: مستعدون لتسليم جثامين الضحايا الأوكرانيين لكييف

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران مستعدة لتسليم جثامين الضحايا الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة الأوكرانية المنكوبة الأسبوع الفائت ومشاركة خبراء أوكرانيين في التحقيق.

وأكد ظريف في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فاديم بريستايكو أن “إيران ستقبل مساعدة الخبراء الأوكرانيين في فك تشفير الصندوق الأسود لطائرة المنكوبة”.

بدوره أعرب بريستايكو عن تقديره لتعاون إيران في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وكان رئيس المحكمة الجنائية في طهران القاضي محمد شهرياري أعلن أمس أنه تم تحديد هوية أغلبية ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران الأسبوع الماضى.

من جهة أخرى لفت ظريف في تصريح له اليوم إلى أن جميع الدول تعتقد أن سيادة الدولار الأمريكي على العلاقات الدولية يجب أن تقوض تدريجياً.

وقال ظريف إن المشكلة الأكثر أهمية هي تبادل الأموال وشراء النفط من إيران.. وهناك طرق مختلفة لحل هذه المشكلة بينها المقايضة واستخدام العملة الوطنية مشدداً على أن حل هذه المشكلة هو مسألة استراتيجية.