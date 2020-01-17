أمسية موسيقية لطلاب صف الغيتار بمعهد صلحي الوادي للموسيقا

دمشق-سانا

بجو من الموسيقا العالمية لمختلف العصور بدأ معهد صلحي الوادي للموسيقا أول نشاطاته لعام 2020 بأمسية لطلاب صف الغيتار وذلك على مسرح المعهد بدمشق.

وأدى ما يقارب 13 طالباً وطالبة من صف عازف الغيتار المحترف يزن الجاجة مقطوعات من مناهج المعهد بأسلوب العزف المنفرد ليأتي برنامج الأمسية غنياً بالموسيقا الكلاسيكية لمؤلفات خصصت لآلة الغيتار.

وفي تصريح لسانا أوضح الجاجة أن هذه الأمسية تأتي قبل الامتحانات الفصلية بهدف تنشيط الطلاب وإدخالهم في حالة الأداء على خشبة المسرح وأمام الجمهور بالإضافة لكونها تساعد في تقويم أخطائهم وصقل تجربتهم لافتاً إلى أن هذه الأمسيات مشابهة للبرامج التي يقدمها الطلاب في امتحاناتهم.

وبين الجاجة أن الأمسية بمشاركة طلاب متفاوتي الإعمار من 8 إلى 17 عاماً وهم من أصل ما يقارب 70 طالباً وطالبة لصف الغيتار بمختلف السنوات لافتاً إلى أن اختيار الطلاب لهذه الأمسية اعتمد على معايير عديدة منها قدرة الطالب على تأدية الموسيقا الأكاديمية بشكل صحيح والتفوق والالتزام بالدروس والتمرينات.

وأشار الجاجة إلى أن المعهد بصدد الإعداد لبرامج ونشاطات جديدة من بينها بروفات الأوركسترات المنوعة التي تأسست مؤخراً على أيدي موسيقيين محترفين.

ومعهد صلحي الوادي للموسيقا التابع لوزارة الثقافة تأسس عام 1960 تحت اسم “المعهد العربي للموسيقا” ليتغير اسمه لاحقاً إلى “معهد صلحي الوادي” تكريما لمؤسسه ويخرج سنوياً العشرات من الأطفال واليافعين في مجالات العزف على مختلف الآلات الموسيقية العربية والغربية ويرفد المعهد العالي للموسيقا بمواهب مبدعة.

رشا محفوض