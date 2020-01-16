تقي الدين: التعاون مع سورية مصلحة لبنانية

بيروت-سانا

أكد رئيس حزب الوفاق الوطني في لبنان بلال تقي الدين أن التعاون والحوار مع سورية يصبان في الدرجة الأولى في مصلحة لبنان داعياً إلى تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وقال تقي الدين في تصريح له اليوم خلال لقائه سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم في مقر السفارة ببيروت إن لبنان اليوم في أمس الحاجة للتعاون مع سورية وإجراء اتصالات على المستوى الرسمي لمعالجة ملف إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم لافتاً إلى أن من يعارض ذلك ينطلق من حسابات ومصالح أطراف إقليمية ودولية وليس من مصالح لبنان واللبنانيين.