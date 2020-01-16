الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال في سفارة النظام التركي

القاهرة-سانا

استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال في سفارة النظام التركي في القاهرة احتجاجا على البيان الذي أصدرته الخارجية التركية حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر.

وقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع لوسائل الإعلام المصرية إن الخارجية أعربت خلال جلسة الاستدعاء عن الرفض المصري لحملة البيانات التصريحات العدوانية التركية مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.

وأكدت الخارجية أن البيان التركي يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصوابية الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق عن رصد إحدى الخلايا الإلكترونية التركية التي تتخذ شقة بمنطقة باب اللوق مركزا لعملها المعادي تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الاخوان الإرهابية بدعم من النظام التركي من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع في مصر وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.