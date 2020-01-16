تحديد مواعيد الامتحان العملي لحملة الإجازة غير السورية في طب الأسنان

دمشق-سانا

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد الامتحان العملي للناجحين في القسم النظري من الامتحان التقويمي الوطني لحملة الإجازة غير السورية في طب الأسنان (دورة أيلول 2019).

وبين المركز في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن موعد امتحان لجنة مداواة الأسنان حدد في 27-1-2020 في عيادة المداواة الترميمية بكلية طب الأسنان في جامعة دمشق من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بينما حدد موعد لجنة التخدير والقلع في 28-1-2020 في عيادة التخدير والقلع بكلية طب الأسنان في جامعة دمشق من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وتجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتحانا تقويميا وطنيا لمعادلة الشهادات غير السورية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية وشروط الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير السورية وكيفية تشكيل لجنة التعادل والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.