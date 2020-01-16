حمص.. انتهاء أعمال إعادة تأهيل عدد من المطامر والمكبات الرئيسية

حمص-سانا

أنهت دائرة النفايات الصلبة في مديرية الخدمات الفنية بحمص خلال العام الماضي أعمال إعادة تأهيل عدد من مطامر النفايات والمكبات الرئيسية.

وقال المهندس محمد شلهوب رئيس دائرة النفايات الصلبة في تصريح لمراسلة سانا إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مطمر الفرقلس الصحي بريف حمص بكلفة تجاوزت 294 مليون ليرة سورية ومحطات الحوز وصدد بكلفة 50 مليون ليرة وتلكلخ وتارين بكلفة 58 مليون ليرة إضافة إلى عدد من المكبات المركزية في قرى أم العمد وفاحل وقرب علي وشين والرقاما والضاحية العمالية بالمدينة.

وأشار شلهوب إلى مواصلة أعمال إنشاء محطة ترحيل حمص بكلفة نحو 400 مليون ليرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الحالي والأعمال بالمطمر الصحي في القصير بكلفة 846 مليونا ومن المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الثاني من العام القادم.

ولفت شلهوب إلى أن العمل يجري حاليا على تشغيل محطة ترحيل النفايات في كل من تلكلخ وتارين وصدد وأكراد الداسنية والرقاما وحديدة والحوز إضافة إلى تأهيل وصيانة الأضرار في محطتي الشرقلية وتل دهب.

وأشار شلهوب إلى أن العمل يجري بشكل متواصل لحل مشكلة النفايات من خلال التركيز على المناطق الأكثر حاجة لوجود مطامر مؤهلة ولا سيما مطمر القصير الصحي الذي سيخدم عددا كبيرا من القرى المجاورة ومطمر الفرقلس الذي يخدم الريف الشرقي لحمص.

لارا احمد