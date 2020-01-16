اللاذقية اليوم

الخميس / 16 / 01 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
جنرال تركي متقاعد يدعو إلى الحوار مع الدولة السورية
2020-01-16
لافروف: يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي
2020-01-16
كونيتشنا تنتقد صمت الاتحاد الأوروبي إزاء القوى المحتلة لأراض سورية
2020-01-16
الوزير المعلم يبحث مع بن علوي العلاقات الثنائية بين سورية وسلطنة عمان والتطورات الإقليمية
2020-01-15
خبيران روسيان: وجود قوات أجنبية في سورية دون موافقة حكومتها احتلال-فيديو
2020-01-15
لحود بحث مع السفير عبد الكريم المستجدات عربياً وإقليمياً
2020-01-14
ممثلاً الرئيس الأسد.. المهندس خميس يقدم واجب التعزية والتضامن للرئيس روحاني باستشهاد الفريق سليماني.. روحاني: إيران تقف إلى جانب سورية في الحرب على الإرهاب
2020-01-14
محليات
القياس والتقويم: 22 الشهر القادم امتحان التمريض الموحد
2020-01-16
فتح أوتوستراد حرستا بعد انحسار المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة
2020-01-16
توقيف معتمدين متورطين بالغش والاحتكار والاتجار بالغاز المنزلي في طرطوس
2020-01-16
افتتاح كوة خاصة في حماة لتسجيل أبناء الرقة بامتحانات الشهادات العامة
2020-01-16
صيانة حدائق وزراعة منصفات طرقية بالأشجار بحمص
2020-01-16
فعالية وطنية في موقع عين التينة بالقنيطرة ومجدل شمس بالجولان المحتل بمناسبة تحرير الأسيرين صدقي المقت وأمل أبو صالح
2020-01-16
أكثر من 100 مليون متر مكعب زيادة حجم التخزين في سد الباسل عن نفس الفترة في 2019
2020-01-16
رياضة
باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي
2020-01-16
ميلان يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا
2020-01-16
مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم
2020-01-15
الأولمبي السوري إلى ربع نهائي كأس آسيا رغم خسارته أمام نظيره السعودي
2020-01-15
قلة الموارد المالية أبرز الصعوبات التي تواجه سلة نادي محردة
2020-01-15
في بطولة الجمهورية للسباحة.. 15 ميدالية لمنتخب اللاذقية ونتائج جيدة لمنتخب السويداء
2020-01-15
فجر إبراهيم ثاني أفضل مدرب في غرب آسيا
2020-01-15
اقتصاد
الهلال الأحمر يكمل توزيع منحة الحدائق المنزلية على الأهالي العائدين إلى قرى بريف درعا الغربي
2020-01-16
بدء موسم زراعة المحاصيل العلفية البقولية والرعوية بالسويداء
2020-01-16
تراجع أسعار الذهب
2020-01-16
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري
2020-01-15
891 مليار ليرة عوائدها في 4 سنوات.. النقل تخطط لشراء طائرتين وتنفذ مشروعات سككية حيوية
2020-01-15
مئة منشأة دخلت الإنتاج.. تعافي القطاع الصناعي والحرفي في حمص
2020-01-15
محلج الوليد يستلم أكثر من 14 ألف طن من الأقطان
2020-01-15
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استشهاد 4 مدنيين وإصابة 13 آخرين جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على حي السكري بحلب
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دمشق وموسكو تدينان الهجمات الأمريكية وتطالبان واشنطن بالتوقف عن محاولاتها المستمرة خلق بؤر التوتر في سورية
مصدر عسكري: الإرهابيون يكثفون اعتداءاتهم على المدنيين في مدينة حلب وعمليات الجيش رد على تلك الاعتداءات
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لافروف: يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي
كونيتشنا تنتقد صمت الاتحاد الأوروبي إزاء القوى المحتلة لأراض سورية
روحاني: مخططات واشنطن العدوانية ضد إيران باتت مكشوفة للجميع
مجلس الشيوخ يتسلم القرار الاتهامي بحق ترامب والمحاكمة تبدأ الثلاثاء
اللاذقية اليوم
2020-01-16
تصوير: مجد سليمان
اللاذقية
2020-01-16
Hiba
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جنرال تركي متقاعد يدعو إلى الحوار مع الدولة السورية
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