مهرجان القلعة للسينما الطلابية فرصة لصناع الأفلام من الطلبة دارسي السينما

دمشق-سانا

يشكل مهرجان القلعة للسينما الطلابية الذي يقيمه المعهد التقاني للفنون التطبيقية في نهاية آذار القادم فرصة لصناع الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة من الطلبة دارسي السينما لعرض أفلامهم وتجاربهم أمام جمهور مختلف.

المهرجان الذي سيقام في أروقة قلعة دمشق حدد معهد الفنون التطبيقية شروط الاشتراك فيه بألا يزيد عمر المشارك على 30 سنة وأن يكون طالباً في أحد معاهد أو أكاديميات السينما أو يدرس بشكل مستقل أو بالمراسلة وفي حال كان خريجاً يجب أن يكون أنتج فيلمه أثناء فترة الدراسة أو كمشروع تخرج.

ومن ضمن شروط الاشتراك في المهرجان ألا يزيد طول الفيلم على عشرين دقيقة وأن يكون إنتاجه من عام 2018 وما بعد كما يحق للمشارك أن يقدم أكثر من فيلم.

ويستمر معهد الفنون التطبيقية في تلقي طلبات المشاركة لغاية 15 شباط القادم حيث يمكن إرسال الأفلام عبر الانترنت إلى بريد إلكتروني مخصص للمهرجان مرفقاً بالسيرة الذاتية للمخرج وبطاقة الفيلم أو باليد إلى ديوان المعهد التقاني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق.

سامر الشغري