استشهاد 6 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي السكري بحلب

حلب-سانا

استشهد 6 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي السكري بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت بعد ظهر اليوم 3 قذائف صاروخية على حي السكري في المدينة في وقت الذروة والكثافة بالسيارات والمارة ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشفيي الجامعة والرازي في المدينة لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وتتخذ مجموعات إرهابية من الأطراف الغربية لمدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة وكان آخرها الاثنين الماضي حيث استشهد مدني جراء إطلاق التنظيمات الإرهابية رصاص القنص على حي جمعية الزهراء السكني في حلب.