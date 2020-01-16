افتتاح كوة خاصة في حماة لتسجيل أبناء الرقة بامتحانات الشهادات العامة

دمشق-سانا

افتتحت وزارة التربية اليوم كوة خاصة في دائرة امتحانات حماة للطلاب الراغبين بالتسجيل في الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في محافظة الرقة.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنها افتتحت الكوة للتسهيل على الطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالسفر إلى مركز التسجيل المخصص لطلاب الرقة في ناحية عمليات التسجيل.

وكانت الوزارة قد أحدثت مراكز امتحانية في مديرية تربية حماة لإجراء الامتحان الكتابي المؤتمت للمتقدمين لمسابقة الوكلاء لصالح مديرية تربية الرقة والذين تحول الظروف من إمكانية وصولهم إلى المراكز الامتحانية في محافظة الرقة ناحية السبخة.