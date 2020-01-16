روحاني: مخططات واشنطن العدوانية ضد إيران باتت مكشوفة للجميع

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أميركا تعتدي على الدول ومصالحها مشيرا إلى أن مخططات واشنطن العدوانية ضد إيران باتت مكشوفة للجميع.

وقال روحاني في كلمة له اليوم “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار المشاكل ليس مع إيران فحسب وإنما مع الجميع” لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعتدي على الجميع وتلحق الأذى بمصالحهم.

وأوضح روحاني أن الرد الإيراني على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني وقصف قاعدة توجد فيها قوات أمريكية أجبر واشنطن على التراجع عن تهديداتها كما تغيرت اللهجة الأمريكية تجاه إيران بعد الضربة الصاروخية “إلى حد كبير”.

وفي سياق آخر أوضح روحاني أن بلاده لم تنسحب من الاتفاق النووي وقال “طلبنا من الأطراف الأوروبية الباقية في الاتفاق التعويض وإلا سنخفض التزاماتنا” مضيفا “لم يبق لدينا في الملف النووي أي حدود ونرفع التخصيب كل يوم”.

وحول الأوضاع الداخلية في إيران قال روحاني “رغم الظروف الصعبة التي نمر بها إلا أننا حققنا الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات وعلينا تحريك الأموال في المصارف والمضي قدما في الخصخصة” مبينا أن الوضع الاقتصادي في إيران في الوقت الراهن “مستقر وهذا إنجاز عظيم”.

وكان روحاني شدد أمس على أن أمريكا هي المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق إيران في الحرب المفروضة عبر العقوبات والحظر الاقتصادي.