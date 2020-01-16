عواصف رعدية تجتاح ساحل أستراليا الشرقي

سيدني-سانا

اجتاحت عواصف رعدية وأمطار غزيرة اليوم أنحاء من الساحل الشرقي لأستراليا الأمر الذي أحيا الآمال بإطفاء بعض حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح البلاد أو التخفيف من شدتها رغم وجود مخاوف من أن يتسبب البرق بإشعال حرائق جديدة وان تتسبب هذه العواصف بسيول.

وقال جيك فيليبس الخبير في مكتب الأرصاد الجوية لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية: “تساقط الأمطار قد يكون مفيدا في بعض المناطق وهناك مخاطر مصاحبة له ومن ثم لا يكون دائما شيئا جيدا بالضرورة خصوصا إذا كان هطولها سريعا لأن ما نريده في الحقيقة هو البلل أي المطر المتواصل”.

وتواجه أستراليا منذ أيلول الماضي أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.

وتقول سلطات الإطفاء إنه لا يزال هناك 85 حريقا مشتعلا في أنحاء مقاطعة نيو ساوث ويلز لم تتم بعد السيطرة على 30 منها و19 حريقا مشتعلا في فيكتوريا.