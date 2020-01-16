16 كانون الثاني 1948- العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة في حيفا

دمشق-سانا

1761- بريطانيا تستولي على إقليم بونديتشيري بالهند من فرنسا.

1777- استقلال فيرمونت عن نيويورك.

1920- عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.

1943- الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.

1948- العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سميراميس في حيفا بتفجير قنبلة أدى إلى استشهاد 31 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.

1953- حل الأحزاب السياسية في مصر.

1964- الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.

1992- محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.

1995- زلزال في كوبي باليابان بقوة 9ر6 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5500 شخص وإصابة نحو 37 ألفا.

2001- اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.

2006- تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.

من مواليد هذا اليوم

1409- الملك ريناتو الأول ملك مملكة نابولي.

1836- الملك فرانشيسكو الثاني ملك مملكة الصقليتان.

1952- الملك أحمد فؤءاد الثاني ملك مصر .

من وفيات هذا اليوم

2001- لوران كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أعياد ومناسبات

يوم المعلم في تايلاند.