16 كانون الثاني 1948- العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة في حيفا

دمشق-سانا
1761- بريطانيا تستولي على إقليم بونديتشيري بالهند من فرنسا.
1777- استقلال فيرمونت عن نيويورك.
1920- عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.
1943- الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.
1948- العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سميراميس في حيفا بتفجير قنبلة أدى إلى استشهاد 31 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.
1953- حل الأحزاب السياسية في مصر.
1964- الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.
1992- محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.
1995- زلزال في كوبي باليابان بقوة 9ر6 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5500 شخص وإصابة نحو 37 ألفا.
2001- اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.
2006- تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.
من مواليد هذا اليوم
1409- الملك ريناتو الأول ملك مملكة نابولي.
1836- الملك فرانشيسكو الثاني ملك مملكة الصقليتان.
1952- الملك أحمد فؤءاد الثاني ملك مصر .
من وفيات هذا اليوم
2001- لوران كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أعياد ومناسبات
يوم المعلم في تايلاند.