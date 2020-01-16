باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

باريس-سانا

تغلب باريس سان جيرمان على مستضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة مؤجلة ليبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بكرة القدم بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه أحرز كيليان مبابي هدفين وهز نيمار الشباك من ركلة جزاء.

وأضاف البديل بابلو سارابيا هدفا في الشوط الثاني فيما قلص تيموي باكايوكو الفارق لموناكو وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 49 نقطة من 20 مباراة فيما يملك أولمبيك مرسيليا 41 نقطة في المركز الثاني.

ويتأخر ستاد رين بخمس نقاط عن مرسيليا في المركز الثالث بعد تغلبه 1-صفر على مستضيفه نيم بهدف أدريان هونو في الشوط الثاني ويأتي موناكو تاسعا وله 29 نقطة.