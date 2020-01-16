سلاح الجو العراقي يقضي على 6 إرهابيين في صلاح الدين

بغداد-سانا

قتل ستة إرهابيين في ضربة جوية نفذها سلاح الجو العراقي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن خلية الإعلام الامني العراقي قولها في بيان إن “قطعات قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية في حاوي اللبوة لبحيرة الشاي بإسناد جوي”.

وأضاف البيان إنه “تم القضاء على 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الضربة الجوية إضافة إلى قتل إرهابيين اثنين وتدمير سيارة نوع بيك اب وزورقين ونفق بطول أمتار ووكرين وملاحقة الإرهابيين في الوادي” مشيرا إلى استشهاد جندي وإصابة ضابط بجروح خلال العملية.

وكان سلاح الجو العراقي قضى أمس على عدد من ارهابيي تنظيم “داعش” خلال قصف استهدف أوكارهم في جبال حمرين بمحافظة ديالى شرق العراق.