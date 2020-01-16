اتحاد الكتاب يكرم مجموعة من الأدباء والشعراء والباحثين

دمشق-سانا

تكريم نخبة من الأدباء والشعراء والباحثين الحاضرين على الساحة الثقافية منذ سنوات إلى يومنا هذا كان العنوان الأبرز للفعالية التي أقامها اتحاد الكتاب العرب بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسه.

في مستهل اللقاء تحدث مالك صقور رئيس الاتحاد عن أهمية الثقافة ودور الكتاب والأدباء في تنميتها والحفاظ عليها لافتا إلى كل ما قدمه الكتاب السوريون عبر نتاجهم الأدبي أو الفكري بوجه ما تعرض إليه وطنهم من مؤامرات ولا سيما أنهم حافظوا على مبدئهم في وقت انساق البعض وراء الفوضى التي سعى الغرب وأدواته لنشرها في منطقتنا.

وقال الدكتور الشاعر وليد مشوح:”إن الكتاب الذين حافظوا على محبة وطنهم جديرون بالتقدير والتكريم ولا يمكن أبدا أن ينكر أحد ما قدمه الأدباء السوريون في الفترات الماضية”.

أما الدكتور نزار بريك هنيدي قال:”إن الأديب الحقيقي عندما يرهن حياته لفعل الكتابة ويترك نفسه تعيش أتون التجربة الإبداعية فهو مخلص لإبداعه ومعبر عن روح أمته وتصوير آلامها وهواجسها وحمل آمالها وطموحاتها وأهدافها ليسهم في نهضتها ويشارك في صناعة مستقبلها”.

محمد خالد الخضر