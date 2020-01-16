مجلس النواب العراقي: قرار إخراج القوات الأجنبية لا رجعة عنه

بغداد-سانا

جدد مجلس النواب العراقي تمسكه بقرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وقال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن”الكعبي بحث خلال لقائه مساء اليوم السفير الألماني الجديد أوله دييل قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق”.

وردا على تساؤل دييل حول مصير قوات حلف الناتو وبعض الدول الأخرى بالعراق قال الكعبي إن”قرار مجلس النواب الأخير الخاص بإجلاء جميع القوات الأجنبية بشكل كامل جاء بعد سلسلة من الخروقات للسيادة العراقية والتصرفات المنفردة والمنفلتة للقوات الأميركية داخل البلاد”.

وأكد الكعبي أن القرار النيابي الأخير سيسمح بتنظيم وإعادة النظر في طبيعة التعاون العسكري والأمني مع الدول الصديقة مستقبلا عدا الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت الحكومة العراقية أكدت أمس رفضها توقيع اتفاق لإبقاء القوات الأمريكية في العراق مشيرة إلى أنها ستدعم تصويت مجلس النواب العراقي الذي يطالب بإخراج هذه القوات من البلاد.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت في الخامس من الشهر الجاري بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.