قصائد محكية ضمن أمسية شعرية غزلية في ثقافي الزهراء بحمص

حمص-سانا

قصائد من الشعر المحكي قدمها شعراء مساء اليوم بأمسية شعرية أقامها المركز الثقافي العربي المحدث في حي الزهراء بحمص.

استهل الأمسية الشاعر الغنائي آصف شيحة بمجموعة قصائد انتقدت الوضع المعيشي وأخرى حملت بطياتها مشاعر الغزل والعتب على المحبوبة.

وأهدى الشاعر عزيز سارة قصيدته صباح الخير ياوادي النضارة إلى مسقط رأسه حيث ولد وكبر وتعلم واستقى الفن والثقافة داعياً أولاد الوادي في بلاد الاغتراب للعودة إلى سورية والمشاركة في إعادة الإعمار.

وأوصى الشاعر منير علي عبر قصيدته المرأة بالرفق واللين والاحترام حين التعامل مع المرأة على حين توجه الشاعر هيثم وطفة بقصيدة إلى بانياس تغنى فيها بوصف سحرها وجمالها وكأنها عروس البحر في ليلة زفافها.

وطغى الغزل على قصائد الشاعر ناصر طرية التي حملت عناوين قلبي بعيونك مفتون والتوبة والفرس ووصف بقصيدته عرس الدني قساوة الطقس في الشتاء كأنه يبكي على الأرض لتعم الخيرات ليختتم الشاعر حيدر معروف الأمسية بقصائد غزلية تغنى عبرها بجمال المحبوبة.

حضر الأمسية فعاليات شعبية وأهلية وحشد من المهتمين بالشأن الثقافي.

رشا المحرز