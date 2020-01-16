النواب الأمريكي يحيل القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ

واشنطن-سانا

وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت جرى اليوم على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة الهادفة لعزله.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار حظي بتأييد 228 نائبا بينما عارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي والذي كان باشر التحقيقات بحق ترامب في أيلول الماضي قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

كما أيد مجلس النواب قرار تعيين سبعة مدعين من الديمقراطيين يشكلون فريق الإدعاء في هذه المحاكمة ومنحهم صلاحية نقل التهمتين الموجهتين لترامب إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة المفصلية الثلاثاء المقبل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وقد تدوم عدة أسابيع يقرر خلالها مصير ترامب في الرئاسة.

وتأتى محاكمة ترامب فى توقيت حرج لإدارته مع تصاعد حمى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام الجاري.