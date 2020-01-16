بوتين يوقع أمراً بشأن تشكيل فريق عمل لإعداد مقترحات تعديل الدستور

موسكو-سانا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم أمراً بشأن تشكيل فريق عمل لإعداد مقترحات لتعديل الدستور.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “تم تعيين رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد أندري كليشاس ورئيس لجنة مجلس الدوما الحكومية المعنية ببناء الدولة والتشريع بافل كراشينينكوف والأكاديمي بالأكاديمية الروسية للعلوم تاليا خاريبيفا للرئاسة المشتركة لفريق العمل”.

وأكد بوتين في رسالته السنوية إلى أعضاء الجمعية الفيدرالية العامة عدم وجود حاجة لدستور جديد في البلاد معرباً عن أمله أن تبقى المبادئ الأساسية للنظام الدستوري وحقوق الإنسان والحريات لعقود أخرى قاعدة شاملة صلبة للمجتمع الروسي.

وتعتبر رسالة الرئيس إلى الجمعية الفدرالية وفقاً للدستور من واجبات رئيس الدولة إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة وهي وثيقة سياسية قانونية تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب.