ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري

واشنطن-سانا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه في واشنطن اليوم المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله إن”الاتفاق التجاري عادل ومتبادل بين الولايات المتحدة والصين” مضيفاً: سنبقي الرسوم الجمركية.. وإلغاؤها متوقف على توصلنا إلى إبرام المرحلة الثانية من الاتفاق”.

من جهته أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة موجهة إلى ترامب تلاها المفاوض الصيني أن الاتفاق سيكون مفيدا للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع وهو يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

واتفقت الصين والولايات المتحدة الشهر الماضي على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين بما يسمح بإلغاء تدريجي للرسوم التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وافتعلت الولايات المتحدة حرباً تجارية مع الصين بعد قيام إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية في إطار سياسات العقوبات الاقتصادية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها وهو ما ردت عليه الصين بالمثل.