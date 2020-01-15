الصين تفتتح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم

بكين-سانا

أعلنت الصين عن افتتاح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم ليتم استخدامه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن تلسكوب “عين السماء” تلقى موافقة وطنية لبدء العمليات وأن مساحته تعادل مساحة 30 ملعبا لكرة القدم وهو مثبت على قمة جبل بإقليم قويتشو غربي الصين.

وقال جيانغ بينغ كبير المهندسين في التلسكوب إن العمليات التجريبية كانت موثوقة ومستقرة مشيراً إلى أن حساسية التلسكوب تزيد أكثر بمرتين ونصف المرة عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وذكرت الوكالة أن الانتهاء من بناء التلسكوب تم في عام 2016 ومن المتوقع أن يساعد بتحقيق بعض الإنجازات في مجالات عديدة.