إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي

واشنطن-سانا

وقع إطلاق نار مساء اليوم داخل القاعدة الجوية الأمريكية ماكغي تايسون في ولاية تينيسي دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة نوكسفيل قوله “إن قوات الأمن أغلقت أبواب القاعدة حالياً وهي تستجيب لإطلاق نار في القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني ماكغي تايسون الجوية”.

وأفادت الشرطة الأمريكية بأنها تقوم بعملية تمشيط واسعة للمنطقة المحيطة بالقاعدة بينما أشار المتحدث باسم القاعدة الجوية ترافورز هورست إلى أن الوضع لا يزال قيد التحقيق مبيناً أن طالباً في القاعدة شاهد رجلاً يحمل سلاحاً يطلق منه النار.

وكان شخصان من موظفي البلدية قتلا الشهر الماضي وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق نار وقع داخل مبنى الأشغال العامة في مدينة وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا الأمريكية.