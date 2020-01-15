تواصل الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرقات فى عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد.

وتزايد عدد المحتجين أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا وفرعه في صيدا رفضاً للسياسات المالية والاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار وسط انتشار للقوى الأمنية في المكان كما قام عدد من المحتجين في طرابلس برشق مبنى المصرف المركزي في المدينة بالحجارة.

إلى ذلك تزايد عدد المحتجين أمام ثكنة الحلو حيث تعتقل القوى الأمنية عشرات المحتجين على خلفية محاولة اقتحام مصرف لبنان المركزي وشارع الحمرا في وقت يشهد طريق كورنيش المزرعة ببيروت ازدحاما كبيرا بعد قطع الطريق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات ويتم تحويل السير باتجاه الطرق الفرعية.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي احتجاجات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.