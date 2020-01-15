افتتاح وحدة إنتاجية لشركة وسيم في بلدة القطيلبية بريف جبلة

اللاذقية-سانا

افتتحت الشركة السورية للألبسة الجاهزة وسيم وحدة انتاجية للألبسة الجاهزة في بلدة القطيلبية في ريف جبلة هي الثانية لها في محافظة اللاذقية لتشغيل أبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وذلك بالتعاون مع الوحدة الإدارية والفعاليات الأهلية والمجتمعية.

وتؤمن الوحدة نحو 80 فرصة عمل في الوردية الواحدة ويمكن تشغيلها على ورديتين لزيادة فرص العمل المحققة والاستجابة بشكل أكبر لطلبات السوق على أن يتم تدريب العاملات فيها من خلال عناصر مدربة من الشركة والشركات التابعة لوزارة الصناعة.

وذكر وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة في تصريح للصحفيين خلال افتتاح الوحدة أن هذه الوحدات تمثل نواة للتوسع بمشاريع صغيرة ومتوسطة على مساحة سورية تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوطين عائلات الشهداء وذويهم المستفيدين من فرص العمل فيها في بلداتهم.

من جهته لفت هيثم زاهر مدير عام شركة وسيم إلى أن الوحدة بمثابة معمل متكامل حققت فرص عمل لأكثر من 80 عاملاً مبيناً أن الوحدات الانتاجية التي تم البدء بافتتاحها بداية العام الماضي في عدة محافظات أمنت نحو 500 فرصة عمل كان نصيب ذوي الشهداء ما يقارب 50 بالمئة.

رئيس مجلس البلدة إياد الصافتلي أكد أهمية افتتاح مثل هذه الوحدة الانتاجية التي اسهمت في تحسين المستوى المعيشي لأكثر من 80 عاملة معظمهن من ذوي الشهداء والجرحى من أهالي البلدة والقرى التابعة لها بجهود من أهالي البلدة والفعاليات الأهلية.

وعبر عدد من العاملات في الوحدة عن تقديرهن لهذه المبادرة بتامين فرص عمل قريبة من أماكن سكنهن ومنهن سوزان جمالي زوجة مصاب في الجيش العربي السوري معربة عن أملها بأن تكون خطوة نحو تقديم الأفضل.

سحر ملحم ابتدأت التدريب في الوحدة منذ يومين ووجدت فيها فرصة لإثبات نفسها والعمل لتحسين المستوى المعيشي لأسرتها بظروف عمل مميزة فيما أشارت دارين إسبر إلى أهمية مثل هذه المنشآت في التدريب والتأهيل وتنمية القدرات على العمل معربة عن أملها في أن تتوسع لتشمل مناطق ريفية إضافية.

حضر افتتاح الوحدة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح.

بسام الابراهيم