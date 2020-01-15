وفاة طفل وإصابة 6 أشخاص جراء نشوب حريق بمنزل بمحلة الجابرية في حلب

حلب-سانا

توفي طفل وأصيب ستة أشخاص آخرين بحروق جراء نشوب حريق في منزل في محلة الجابرية بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة لمراسل سانا أن حريقا نشب بأحد المنازل في محلة الجابرية نتيجة اشتعال النيران في “ببور” الغاز أثناء تعبئته على وجيبة المنزل وانتقاله لمدفاة المنزل الكهربائية ما أدى إلى انتقال النيران بسرعة في المنزل الأمر الذي تسبب بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة الأب والأم وثلاثة أطفال والجد بحروق متنوعة الدرجات.

وأفاد المصدر بأن عناصر فوج إطفاء حلب تمكنوا من إخماد الحريق وإسعاف المصابين إلى مشفى الرازي.