(هي عصاي) مجموعة شعرية جديدة لعبد السلام العبوسي

الحسكة-سانا

تحمل المجموعة الجديدة للشاعر عبد السلام العبوسي “هي عصاي” انطباعات تعكس آثار الواقع المعاش ضمن أسلوب الشعر الموزون.

وذكر الشاعر العبوسي حول المجموعة التي وقعها في المركز الثقافي العربي بمدينة القامشلي أنها إصداره الشعري الرابع وتتضمن 28 قصيدة في أغلبيتها من الشعر العمودي تناولت مواضيع إنسانية ووجدانية متعددة.

الشاعر حواس العلي أوضح أن المجموعة لاقت صدى رائعا من قبل الحضور وأن أبناء المحافظة يدعمون أي عمل أدبي أو شعري جديد يضاف إلى ما تنتجه العقول النيرة والأقلام المبدعة بهدف دعم الحراك الثقافي في المحافظة خصوصا وفي سورية عموما.

الباحث عبد الكريم العطوري أكد أن الشاعر العبوسي قامة شعرية وثقافية نفتخر بها حيث يكتب بأسلوب سلس وقريب من القلوب ولصوره البيانية والتعبيرية جمالية خاصة ينجح في تسخيرها خدمة للكلمة والمعنى المراد.

والشاعر عبد السلام العبوسي من مواليد القامشلي 1970 له مشاركات شعرية كثيرة ونال العديد من الجوائز منها جائزة البردة العالمية من الإمارات إضافة إلى جوائز شعرية نالها في سورية منها جائزة عمر أبو ريشة والنفري ونقابة المعلمين المركزية وضياء الدين بن الأثير.