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جامعة البعث تعلن عن فتح باب التقدم لملء الشواغر في مفاضلة الدراسات العليا

2020-01-15

حمص-سانا

أعلنت جامعة البعث عن فتح باب التقدم إلى مفاضلة ماجستير الدراسات العليا ودبلوم وماجستير التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي بدل مقاعد العرب والأجانب من الطلاب السوريين للعام الدراسي 2019-2020.

وذكر الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة في تصريح لمراسلة سانا أن الجامعة بدأت باستقبال طلبات التسجيل في مديرية البحث العلمي والدراسات العليا في مبنى الإدارة المركزية ويستمر قبول الطلبات حتى نهاية يوم 23-1-2020.

ولفت الدكتور الخطيب إلى أن الأعداد المطلوبة في الكليات العلمية والأدبية 25 في مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية بحمص و6 في مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية بتدمر و44 في مفاضلة ماجستير الدراسات العليا و12 في مفاضلة دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص موضحا أنه يحق للطلاب الذين لم يتقدموا إلى مفاضلة الانتساب إلى الدراسات العليا للعام الدراسي الحالي أو تقدموا لها وكانت الرغبات مرفوضة التقدم لهذه المفاضلة.

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