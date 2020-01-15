قاووش.. مسلسل جديد للمخرج علي شاهين

دمشق-سانا

يستعد المخرج علي شاهين للبدء بتصوير مسلسله الجديد (قاووش) وهو عبارة عن حلقات منفصلة قصة الدكتورة ريم عرنوق سيناريو وحوار الدكتور نزار ابراهيم وإنتاج مديرية الإنتاج التلفزيوني في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأوضح شاهين خلال حديث لـ سانا أن المسلسل يطرح في حلقاته ذات القصص المتنوعة قضايا اجتماعية ترصد ظواهر سلبية كالغدر والخيانة وعدم الوفاء وتؤكد على العلاقات الاجتماعية القائمة على المحبة والإخلاص.

وذكر شاهين أنه يسعى في الأعمال التي يخرجها للتركيز على واقع الإنسان السوري ومخاطبة عقله الواعي بعيداً عن التغريب والقوالب البعيدة عن طبيعتنا وعاداتنا وأن يكون العمل لائقاً بما قدمه الشعب السوري من تضحيات خلال الحرب الإرهابية التي تعرضت لها بلاده وأن يساهم بعملية إعادة البناء.

وحول مسلسله الأخير (لكمات متقاطعة) الذي عرض في شهر رمضان الفائت لفت شاهين إلى أن ما شده النص الذي كتبه سامر سلمان والذي يحاكي انعكاس الأزمة على المجتمع السوري معتمداً على إيصال فكرة كل حلقة على عدد من النجوم السوريين مثل زهير رمضان وزهير عبد الكريم ومحمد خير الجراح وتولاي هارون.

وتمنى شاهين أن تقدم الدراما ما يحاكي الواقع ويقف إلى جانب السوريين بعد كل هذه المعاناة التي واجهوها خلال المؤامرة التي حيكت ضدهم مؤكداً أن الواجب الوطني يستدعي من الفنان الصمود مع باقي فئات الشعب والدفاع عن كرامة الناس وحقوقهم لأنه وجه البلد الحضاري وخير معبر عنها.

يذكر أن المخرج علي شاهين من مواليد 1955 عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1984 شارك في العديد من المسرحيات مثل أنسوا هيروستراد و الظاهر بيبرس وفي السينما فيلم (عرس التحدي) وفي التلفزيون (القبضاي بهلول) و(يوميات عائلية) و( ياقوت الحموي) وغيرها ونال جوائز وتكريمات على أعماله التي أخرجها منها فيلما بارود اهربوا والعريضة ومسلسل قمر أيلول.

محمد خالد الخضر

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