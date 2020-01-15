بري يدين أعمال التخريب التي طالت مصرف لبنان المركزي

بيروت-سانا

أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعمال التخريب التي طالت مصرف لبنان المركزي بشارع الحمرا في العاصمة بيروت مساء أمس.

وأكد بري في كلمة له اليوم في مجلس النواب أن ما حدث أمر “غير مقبول مشيراً إلى أن القوى الأمنية اعتقلت عدداً من المشتبه بهم مطالباً بمحاسبة الفاعلين.

كما أدانت جمعية مصارف لبنان الأحداث التي حصلت في شارع الحمراء داعية القوى الأمنية إلى أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل من حرض وخطط وساهم في هذا العمل.

إلى ذلك أعلنت قوى الأمن العام اللبناني في بيان لها اليوم توقيف 59 شخصاً من المشتبه بهم خلال أعمال التخريب التي طالت مصرف لبنان.

وأوضح البيان أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 47 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط.

وكان الأمن اللبناني تصدى أمس لمحاولة محتجين اقتحام المصرف المركزي اللبناني حيث قطع المحتجون الطريق عند تقاطع المصرف بالمستوعبات المشتعلة والعوائق ورشقوا قوات الأمن الموجودة على محيط المصرف بالحجارة.

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