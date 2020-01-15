لليوم الثالث.. خروج مزيد من المدنيين عبر ممر الحاضر بريف حلب قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين

حلب-سانا

لليوم الثالث على التوالي شهد ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي خروج عشرات المدنيين قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي ادلب وحلب إلى المناطق الآمنة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وذكر مراسل سانا في حلب أنه لليوم الثالث على التوالي يستمر توافد المدنيين إلى ممر الحاضر قادمين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية بريفي حلب وإدلب حيث استقبلت الجهات المعنية العشرات منهم اليوم وأمنت لهم حافلات لنقلهم باتجاه المناطق الآمنة التي طهرها الجيش من الإرهاب ومن مخلفاته.

وفي محاولة يائسة من الإرهابيين لمنع المدنيين الراغبين بالخروج إلى المناطق الآمنة أقدموا أمس على استهداف محيط ممر الحاضر بعدد من القذائف غير عابئين بحياة المدنيين.

وأقامت الجهات المعنية أول أمس بإشراف الجيش العربي السوري 3 ممرات إنسانية في منطقة أبو الضهور جنوب شرق ادلب وبلدة الهبيط بالريف الجنوبي ومنطقة الحاضر بريف حلب الجنوبي لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الارهابيين في ادلب وريف حلب إلى المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب