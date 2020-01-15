فوز تشرين على الكرامة في دوري كرة السلة للناشئين

اللاذقية-سانا

فاز تشرين على الكرامة بنتيجة 72-67 نقطة خلال لقاء الفريقين على أرض الصالة الرئيسية بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية ضمن مباريات ذهاب ملحق المجموعة الساحلية والوسطى لدوري كرة السلة لفئة الناشئين.

وفي تصريح لـ سانا قال مدرب تشرين إبراهيم حلبي إن فريقه قدم أداء جيدا واستطاع توسيع الفارق في بعض مراحل المباراة إلى 18 نقطة رغم الأخطاء الفردية وتسرع اللاعبين وعدم التركيز نتيجة قلة الخبرة.

وأضاف حلبي هدفنا الآن التحضير لمباراة الإياب القادمة مع الكرامة يوم الاثنين القادم في حمص وهي مهمة جدا بالنسبة للفريقين لأن الفائز بمجموع الذهاب والإياب سيتأهل إلى الملحق المؤهل للدور النهائي.