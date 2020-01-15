في بطولة الجمهورية للسباحة.. 15 ميدالية لمنتخب اللاذقية ونتائج جيدة لمنتخب السويداء

اللاذقية-السويداء-سانا

أحرز منتخب اللاذقية للسباحة 15 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية بفئات الأشبال والشبلات والصغار والصغيرات التي أقيمت في مسبح تشرين بدمشق مؤخرا.

ففي فئة الأشبال نال مصعب بلة ذهبية 50 مترا حرة وفضية 100 حرة ومحمد داية فضية 100 متر فراشة وبرونزية 50 مترا حرة ولفئة الشبلات افروديت الحسن ذهبية 100 متر حرة وفضية 50 مترا حرة فيما أحرزت الميداليات البرونزية كل من نايا نحاس بـ 50 مترا صدرا ودينا محمد 50 مترا ظهرا وديانا إسبر 100 متر ظهرا.

وفي فئة الصغار أحرز عبود عيناوي فضيتين بمسابقتي 100 متر حرة و 50 مترا حرة وزين زيدان برونزية 100 متر حرة وورد عبود برونزية 50 مترا حرة وبفئة الصغيرات نالت ألما كحيلة بفضية 50 مترا حرة وكريستينا إسبر برونزية 100 متر حرة.

مدرب منتخب اللاذقية للسباحة محمد زيدان قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن منافسات البطولة كانت قوية وتميز فيها لاعبو منتخب اللاذقية بالأداء والنتائج في مختلف المسابقات وهو مؤشر إيجابي يدل على تطور اللعبة في المحافظة وتوسع قاعدة ممارسيها بالفئات الصغيرة”.

وحقق منتخب السويداء نتائج جيدة خلال مشاركته في البطولة حيث تمثلت النتائج المحققة بحصول زينة المجدلاني على برونزيتي 100 متر فراشة و 200 متر متنوعا وفارس أبو خيرعلى برونزية 100 متر فراشة و رند الهادي على برونزية 100 متر صدرا.

و أشار رئيس اللجنة الفنية الفرعية للعبة ربيع الخطيب إلى أن النتائج المحققة تعد جيدة قياسا بالصعوبات التي يتمثل أهمها بعدم وجود مسبح شتوي بالمحافظة و الاضطرار إلى اصطحاب اللاعبين إلى دمشق للتدريب يوما بالأسبوع ما يشكل عبئا عليهم مبينا أن ترتيب منتخب السويداء في البطولة كان مقبولا.