قوى العدوان السعودي تواصل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء- سانا

واصلت قوى العدوان السعودي اليوم خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة واستهداف مناطق في محافظة صعدة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله في تصريح إن “قوى العدوان السعودي استهدفت مناطق متفرقة غرب مدينة التحيتا ومنطقة 7 يوليو السكنية ومديرية حيس بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة والأسلحة الرشاشة”.

وكانت الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول من العام 2018 على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودى ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

من جهة أخرى استهدفت قوى العدوان السعودي بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.