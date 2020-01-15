الأمن اللبناني يتصدى لمحتجين حاولو اقتحام المصرف المركزي اللبناني

بيروت-سانا

تصدى الأمن اللبناني لمحاولة محتجين اليوم اقتحام المصرف المركزي اللبناني في العاصمة بيروت ومنعهم من إكمال الاقتحام.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المحتجين قطعوا الطريق عند تقاطع مصرف لبنان بالمستوعبات المشتعلة والعوائق ورشقوا قوات الأمن الموجودة على محيط المصرف بالحجارة فيما ردت القوى الأمنية عليهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم عن المصرف مشيرة إلى تسجيل عدد من الإصابات بحالات اختناق جراء القنابل المسيلة للدموع.

من جهة أخرى قطع محتجون آخرون الطريق الدولية في منطقتي عاليه وصوفر وكذلك على مفترق بلدة شويت عاليه.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي احتجاجات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.