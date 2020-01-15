رئيس مجلس الشيوخ يرجح بدء محاكمة ترامب بهدف عزله الثلاثاء المقبل

واشنطن- سانا

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب قد تبدأ الثلاثاء المقبل بعد أن يتم استكمال إجراءات تعيين المسؤولين الأساسيين عن هذه العملية القضائية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونقلت فرانس برس عن ماكونيل قوله اليوم أنه “يتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ غداً” مضيفاً “نعتقد أنه إذا حدث ذلك وهو الأمر المرجح فسوف نتابع الخطوات الأولية هنا هذا الأسبوع والتي تشمل حضور رئيس المحكمة العليا كي يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية وبعض الإجراءات الأخرى”.

وأضاف الزعيم الجمهوري “نأمل تحقيق ذلك بالإجماع ما يجعلنا جاهزين للبدء بالمحاكمة الفعلية الثلاثاء المقبل” مستبعداً في الوقت ذاته ما يتم تداوله بأنه سيحاول منع مضي المحاكمة قدماً وقال: “التأييد لمشروع قانون لرد القضية قليل جداً أومعدوم.. لدينا واجب الاستماع إلى الحجج المقدمة”.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت في وقت سابق أن بنود الاتهامات سيتم تحويلها إلى مجلس الشيوخ غداً لتمهيد الطريق أمام بدء محاكمة ترامب ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لهذا الإجراء بهدف عزله.

وأكدت بيلوسي أمس أن جلسات الاستماع في التحقيق المتعلق بمساءلة ترامب توصلت إلى أدلة تكفى لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.