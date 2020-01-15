العراق..استنتاجات مهمة في التحقيقات بقضيةاغتيال المهندس وسليماني

بغداد -سانا

أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف توصل لجنة التحقيق بشأن الجريمة الأمريكية التي أدت لاستشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ورفاقهما إلى “استنتاجات مهمة”.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي واع عن خلف قوله في تصريح اليوم إن “اللجنة توصلت إلى استنتاجات مهمة وستفتح منفذاً من منافذ التحقيقات المعمقة للجهات الأخرى وتم تكليف جهاز المخابرات والاستخبارات الداخلية” مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بتسليم التقرير النهائي إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأضاف خلف أن “التحقيق ربما سيتخطى الحدود”.

وكان الفريق سليماني والمهندس ورفاقهما استشهدوا في الثالث من الشهر الحالي خلال عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف موكبهم قرب مطار بغداد الدولي.