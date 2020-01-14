إيران تحدد هويات 100 من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

طهران-سانا

أعلن مسؤول النيابة الجنائية في طهران القاضي محمد شهرياري اليوم عن تحديد هويات 100 من ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت قرب مطار طهران فجر الأربعاء الماضي.

وأوضح القاضي شهرياري في تصريح له:”أنه في ضوء العمل الجاد والمستمر في دائرة الطب العدلي تم تحديد هويات 100 شخص كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة” مبينا أن العمل جار لتحديد هويات الضحايا الآخرين.

ولفت شهرياري إلى تسليم 30 جثمانا لذويهم مشيرأ إلى أن عددا من الأسر أعدوا ملفات بشأن ضحاياهم حيث سيتم تسليم جثامينهم قريبا.

وفي السياق ذاته أكد المعاون الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري خلال زيارته منزل أحد ضحايا تحطم طائرة الركاب الأوكرانية اليوم ” أن الحكومة شكلت فريقا برئاسة وزير الطرق لتحديد هوية جثامين الضحايا وتسليمها لعائلاتهم”.

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت بعد إقلاعها بقليل فجر الأربعاء الماضي من مطار الإمام الخمينى جنوب غرب طهران إثر إصابتها خطأ بصاروخ من قبل الدفاع الجوي ما أسفر عن مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 معظمهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد.