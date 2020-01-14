نابولي يهزم بيروجيا في كأس إيطاليا لكرة القدم

ميلانو-سانا

فاز نابولي على منافسه بيروجيا بنتيجة 2-صفر اليوم في مباراة بدور الـ 16 في كأس إيطاليا لكرة القدم.

وسجل مهاجم نابولي لورينتسو إنسيني هدفي المباراة حيث افتتح التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 26 بعد مخالفة لصالح إرفينج لوزانو ثم ضاعف التقدم بنفس الطريقة بعد الـ 12 دقيقة عقب لمسة يد ضد بيترو إيميلو.

وحصل بيروجيا لاحقا على ركلة جزاء بعدما أظهرت مراجعة حكم الفيديو وجود لمسة يد على السيد هيساي لكن إيميلو أكمل أمسية حزينة حين تصدى الحارس ديفيد أوسبينا لركلته .

يشار إلى أن هذا هو الانتصار الأول لنابولي على أرضه منذ تولى جينارو جاتوسو القيادة خلفا للمدرب كارلو أنشيلوتي الشهر الماضي.