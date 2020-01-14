نزيه كبا… مشاركات متميزة ومراتب متقدمة في العزف على الكلارينيت

حمص-سانا ‏

أحب الموسيقا منذ صغره وبدأ بتعلم العزف على عدة آلات حيث أسعفته قدراته المتميزة في حفظ الألحان بسهولة ليصبح اليوم اليافع نزيه كبا أحد أبرز المواهب الواعدة في حمص والتي تجلى حضورها ساطعا من خلال المشاركة في العديد من الحفلات والمهرجانات المحلية.

كبا البالغ من العمر 14 عاما أوضح لـ سانا الشبابية أنه بدأ بتعلم العزف على البيانو في ‏الرابعة من عمره وبعدها بدأ بتعلم العزف على آلة الريكوردر وهو في سن الثامنة لينتقل بعد ذلك الى آلة الكلارينيت ‏حيث شارك بمسابقة رواد الطلائع 2017 ونال المرتبة الاولى على مستوى المحافظة وانتسب لكورال حلم وحنين في صافيتا لمدة سنتين وشارك معه في العديد من ‏المهرجانات والحفلات.

‏مشاركات عديدة تلت هذه المسيرة الفنية منها حفل تكريمي لروح الفنان ملحم بركات أقيم على مسرح ‏دار الثقافة بحمص مع فرقة ماندريك إضافة إلى مشاركته العام الماضي في ‏المسابقة الفنية لفرع حمص لاتحاد شبيبة الثورة والتي نال خلالها المرتبة الأولى على مستوى القطر في مجال الآلات النفخية.

‏ وقال كبا.. أسعى من خلال فني إلى إيصال الموسيقا إلى قلوب العالم لكونها تحمل في ‏طياتها الطمأنينة والسلام وتعمل على تغذية الروح وتهذيب الأفكار وترفع الذائقة الفنية ‏للشعوب كما أسعى لمواصلة تدريباتي لأتألق في مجال العزف على الكلارينيت محليا وخارجيا وسط الدعم والتشجيع الذي ألقاه في محيطي الاجتماعي.‏

هنادي ديوب