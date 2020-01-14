(نوشيك كلنجيان).. خامة صوتية واعدة تترنم بأنغام الطرب الأصيل

حمص-سانا

منزلها المزين بمختلف الآلات الموسيقية كان الرحم الاول الذي تأججت فيه موهبة الشابة (نوشيك كلنجيان) فلم يكن من الصعب على هذه الأسرة الفنية تمييز الخامة الصوتية الخاصة لابنتها لتدفع بها نحو فضاءات الموسيقا مؤمنة بقدرتها على إحداث فرق واضح رغم صغر سنها.

الشابة البالغة من العمر 14 عاماً بدأت الغناء في سن مبكرة حيث تتلمذت بداية على يد والدها عازف الغيتار ووالدتها ذات الخبرة الموسيقية الواسعة قبل أن تبدأ بالتدرب تحت إشراف أهم الأساتذة المختصين بالصوت والموسيقا فتغدو خلال سنوات قليلة منافسة ضمن العديد من المسابقات التي خاضتها داخل سورية وخارجها لتحصل في خمس منها على المراتب الأولى إضافة إلى حصولها على شهادة دبلوم بالغناء من جمهورية بيلاروسيا.

وأشارت نوشيك في حديثها لنشرة سانا الشبابية إلى أنها عملت بجد واجتهاد لتكون جديرة بلقب مغنية طربية فصقلت موهبتها بدراسة أصول إلقاء الأغنية ودرست الصولفيج والقراءة الإيقاعية لدى العديد من الفنانين المحترفين مؤكدة أن الأغاني سهلة الإلقاء لا تستهويها إنما تبحث دائماً عما تستطيع من خلاله إظهار إمكانيات صوتها مثل أغاني أم كلثوم وذكرى ووردة الجزائرية إضافة إلى أغاني وديع الصافي والياس كرم.

ولفتت إلى أنها حصلت مؤخراً على المرتبة الأولى في مسابقة (موهبة أحلى صوت) ضمن مهرجان (رنو جراس) في حمص حيث تمكنت من التقدم على الكثير من الأصوات المتميزة خلال اختبارات الصوت وعززت هذه المشاركة ثقتها بنفسها وقدراتها ووسعت من جمهورها الحمصي.

وأشارت كلنجيان إلى أنها طالما أحبت الغناء على المسرح أمام الناس حيث يصل صوتها وإحساسها بالكلمة إلى الجمهور الذي تتلقى رد فعله مباشرة مؤكدة أنها تتابع تدريباتها بدأب تحضيراً للعديد من الحفلات القادمة كما أنها تجهز لمشروع فني خاص مطلع الصيف القادم.

صبا خيربك

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