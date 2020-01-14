فيلم (ماذا لو) يدخل مرحلة العمليات الفنية ضمن مشروع دعم سينما الشباب

دمشق-سانا

في إطار مشروعها الساعي إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الحراك السينمائي ورفده بكوادر جديدة ومبدعة أنهت المؤسسة العامة للسينما مؤخراً عمليات تصوير الفيلم القصير “ماذا لو” من سيناريو وإخراج منيب أربيل حيث يأتي الفيلم ضمن مشروع “دعم سينما الشباب” الذي تنتهجه المؤسسة منذ ثمانية أعوام بهدف إفساح المجال أمام الشريحة الفتية في هذا الميدان وتحصيل خبرة تراكمية تؤهلها لاحقا لخلق بصمة جديدة على جدران الفن السابع.

الفيلم حسب ما أوضح مخرجه اربيل في حديث لنشرة سانا الشبابية هو محاولة لإلقاء الضوء على النفس البشرية بما تمتلك من مساحة رمادية واسعة “حيث لا يوجد إنسان خير بالمطلق أو شرير بالمطلق رغم أنني أرى الفطرة الخيرة في الوجدان الإنساني كنبات الخيزران الذي ما إن يخرج من تربته حتى يبدأ بالنمو بعزم لا مثيل له”.

ولفت إلى أن الفيلم يضم نخبة مميزة من الشباب الموهوب منهم “مأمون الخطيب ومروى الأطرش وهفال حمدي ورهام اسكندر” بالإضافة إلى كوكبة من الأطفال ذوي الطاقات الواعدة منهم “أحمد فاضل وبشارة عبده وتيم حمشو وغزل عيوش”.

ربى شدود