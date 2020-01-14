شجرة الكرز… صورة الحياة وأحداثها في باكورة الأديبة الشابة نجلا سعيد

اللاذقية-سانا

بدأت نجلا سعيد مشوارها الأدبي في كتابة القصص القصيرة قبل عدة أعوام وتمكنت رغم حداثة تجربتها من إثبات ذاتها وقدرتها على النجاح من خلال نشرها مؤخراً باكورة أعمالها تحت عنوان (شجرة الكرز) وهو كتاب اختارت له حبكة مستلهمة من رحم الواقع الحياتي المعاش.

في (شجرة الكرز) يتتبع القارئ أحداث لقاء حميمي يجمع بعد غياب طويل بين طفلة صغيرة ووالدها الجندي الجريح الذي ضحى في سبيل الدفاع عن الوطن مصورة المشاعر التي انتابت كليهما في هذه اللحظة.

لم تتوقف الفتاة العشرينية والطالبة الجامعية عند هذا الحد وتكلل نتاجها المتواضع بالعديد من الجوائز التي حصدتها في المسابقات التي شاركت بها وكان آخرها الجائزة الذهبية لأفضل قصة واقعية قصيرة عن فئة الشباب ضمن مسابقة (حكايتي) التي تنظمها مؤسسة (وثيقة وطن).

(مضر) هو العنوان الذي اختارته سعيد لقصتها الفائزة التي استمدت مجرياتها من التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرسة عكرمة المخزومي في حمص بداية الأحداث وتسبب في استشهاد الكثير من رفاقها.

ورأت سعيد أن القراءة والاطلاع على تجارب كبار الكتاب ساعداها في امتلاك المفاتيح الأساسية للتميز والتفرد بأسلوب يحمل لمستها الخاصة ويوصل رسالتها للقارئ بكل بساطة وسلاسة.

وعن مشاركاتها السابقة أوضحت سعيد أنها أحرزت المركز الأول في مسابقة رابطة (الشهيد نقولا عبود) ومسابقة الأدباء الشباب في مجال القصة على مستوى سورية 2017 ومسابقة اتحاد الكتاب العرب عام 2018.

كما تحدثت عن فخرها بإنجازها الأخير والفوز بالجائزة الذهبية في مسابقة (حكايتي) التي تنافست فيها مع نحو 500 مشارك ومشاركة من مختلف المحافظات السورية أما الطموحات فتشمل متابعة دراستها الجامعية وأن تصبح كاتبة نصوص سينمائية إلى جانب القصص إضافة إلى شغفها بالإخراج.

رشا رسلان

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