زراعي حماة يمنح قروضاً بقيمة 880 مليون ليرة العام الماضي

حماة-سانا

تجاوز مجموع قيمة القروض التي منحها فرع المصرف الزراعي التعاوني في حماة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية خلال العام الماضي 880 مليون ليرة سورية.

وذكر بسام الحلبي مدير فرع المصرف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه القروض شملت دعم مربي الأغنام والبكاكير وشراء جرارات زراعية إضافة إلى صندوق المعونة للفلاحين والمربين.

من جانب آخر أعلن الحلبي أن قيمة مبيعات الأسمدة خلال الفترة نفسها تجاوزت 317ر1 مليار ليرة شملت مختلف أنواع الأسمدة كالسوبر واليوريا والبوتاس والنترات وشلول أكياس.

وبين أن قيم المحاصيل الزراعية التي صرفها المصرف لمنتجي القطن والحبوب خلال العام الماضي وصلت إلى نحو 29 مليار ليرة سورية.