تمديد حالة الطوارئ في مصر ثلاثة أشهر

القاهرة-سانا

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم بأغلبية ثلثي الأعضاء على تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال: “تمت الموافقة على تمديد حالة الطوارئ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق الـ 27 من كانون الثاني الجاري ولمدة ثلاثة أشهر”.

يشار إلى أن مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد اعتداءين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان 2017 وأسفرا عن مقتل 45 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.

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