صرف نحو 58 مليون ليرة لمصابي الشلل الدماغي بالحسكة

الحسكة-سانا

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة صرف إعانات الشلل الدماغي على 2769 مستفيدا وذلك عبر مركز مديرية البريد للمسجلين في مدينة الحسكة والمناطق والقرى التابعة لها ومقر شعبة الشؤون الاجتماعية والعمل في القامشلي للمسجلين في المناطق الواقعة شمال المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم ذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل عصام الحسين أنه سيتم توزيع 58 مليونا و539 ألف ليرة للمستفيدين من كافة مناطق المحافظة عن ستة أشهر من عام 2019 مبينا أنه تم تحديد المركزين اختصارا للوقت ولضمان عدم حصول أي ازدحام أثناء عمليات التسليم.

وتعتمد المديرية في التوزيع على تصنيف نسبة الإصابة بالنسبة للمسجلين والاستلام يكون بشكل شخصي لذوي المصاب من الدرجة الأولى “الأخ-الأخت-الأب-الأم”.