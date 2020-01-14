سلطات نظام أردوغان تصدر مذكرات اعتقال بحق عشرات العسكريين

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 176 جنديا بذريعة ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مكتب الادعاء العام في مدينة ازمير قوله إن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 108 جنود في الخدمة الفعلية بينهم طيار وأربعة من قادة الشرطة إضافة إلى 68 جنديا سابقا إما تقاعدوا أو تم طردهم.

وشنت شرطة النظام التركي عمليات بحث ودهم في 49 منطقة للبحث عن المطلوبين.

وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات النظام التركي أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.