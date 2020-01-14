روحاني: سقوط الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر سيحاسب المسؤولون عنه

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أن الخطأ البشري الذي أدى إلى سقوط الطائرة الأوكرانية لا يغتفر مشددا على بذل كل الجهود للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال روحاني خلال كلمة في طهران اليوم إن “حادث الطائرة الأوكرانية ليس حادثا بسيطا وإنما يرتبط بأمن الأجواء الإيرانية والمتسبب به يجب أن يلقى جزاءه ..يجب أن يطمئن الشعب الإيراني والرأي العام العالمي إلى أن هذا الحادث لن يتكرر”.

وأشار روحاني أيضا إلى أنه لا يمكن تجاهل جذور حادثة إسقاط الطائرة فالولايات المتحدة هي من صعد التوتر في المنطقة وهي المتسبب الرئيسي في الحادثة.

ولفت روحاني إلى أن السلطة القضائية ستشكل محكمة خاصة برئاسة قاض رفيع المستوى والعشرات من الخبراء للتحقيق في حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت بعد إقلاعها بقليل فجر الأربعاء الماضي من مطار الإمام الخميني جنوب غرب طهران بسبب إصابتها بصاروخ جراء خطأ بشري غير متعمد نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف 52 نقطة في إيران ما أسفر عن مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 معظمهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد.